Rooftoop da Torre de TV faz esquenta para show da banda Natiruts

Neste sábado (8/6), a partir das 16h, o gastrobar Mezanino, que ocupa o icônico rooftop da Torre de TV, faz um esquenta para o show do grupo Natiruts no Estádio Mané Garrincha. A playlist ficará sob o comando dos DJs Camila Jun e Umiranda. Os ingressos, que custam a partir de R$30, podem ser adquiridos pelo site da Bilheteria Digital.

Formada em 1996, o grupo brasiliense de reggae Natiruts faz, de junho a dezembro, uma turnê ao redor do país para marcar encerramento das atividades da banda. Com 11 discos lançados e mais de 1500 shows, o grupo escolheu o nome Leve com você para a série de apresentações de despedida como uma homenagem ao single lançado por eles em 2002.

O evento no Mezanino faz parte da programação Sunsets Bars, promovida pela marca de cerveja Corona. A iniciativa da empresa se encerrará depois de um mês promovendo encontros em bares que tivessem uma bela vista do pôr do sol.