VídeoGameShow confirma atrações voltadas ao público infantil

Evento contará com grandes nomes do Minecraft no Brasil - (crédito: Reprodução/Youtube)

O VideoGameShow voltará neste ano para a capital federal, e o evento preparou uma programação voltada às crianças com grandes nomes do universo de Minecraft e do mundo gamer. Entre as atrações confirmadas para a edição deste ano estão Robin Hood Gamer, Beto Gamer, Athos e Lopers e Rato Borrachudo. Eles estarão entre os representantes do evento que ocorre no Taguatinga Shopping nos dias 11, 12 e 13 de outubro.

O evento vai receber fenômenos da internet, entre os streamers confirmados como atrações são mais de 49 milhões de inscritos nos canais do Youtube. Robin Hood Gamer e Beto Gamer fazem parte também da Família Arqueira, um canal de grande sucesso.

Edivaldo Júnior, organizador do evento, conta que o VGS escolheu a dedo os gamers e influenciadores para as crianças. “Selecionamos com muito cuidado as atrações para as crianças, elas estão cada vez mais envolvidas com a tecnologia, por isso escolhemos com muito cuidado quem iremos trazer, e trouxemos grandes personagens, com uma linguagem e um conteúdo adequado para a criançada”.

Com uma área de 8.000m², o evento vai abrigar mais de 20 atrações imperdíveis, incluindo torneios de games, mesas de RPG, concursos de cosplay, apresentações musicais, feira geek, artists' alley, exposição de Action Figures e estátuas em escala de tamanho real, e muito mais. Atrações de peso como YouTubers, dubladores, creators e streamers também estão confirmados.

SERVIÇO:

VideoGameShow

Data: 11, 12 e 13 de outubro

Horário: 11h às 22h

Local: Taguatinga Shopping

Endereço: Qs 1 Rua 210, Lote 40, Taguatinga - DF

Ingressos: www.videogameshow.com.br

*Estagiário sob supervisão de Pedro Grigori