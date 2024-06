Will Smith publica vídeo feito por sósia baiano com IA; veja

Will Smith Baiano e Martin Lawrence baiano - (crédito: Reproduçção/Instagram @NAIO BARRETO WILL SMITH BAIANO)

O ator Wil Smith compartilhou no Instagram um vídeo feito pelo sósia e influenciador baiano Naio Barreto. Na gravação, o astro de Hollywood é imitado com a ajuda de inteligência artificial. Na cena publicada pelo ator, Naio Barreto — conhecido como Wil Smith Baiano — e o amigo Cleber Santos, sósia de Martin Lawrence, fazem alusão ao filme Bad Boys: Até o fim.

Veja a publicação de Will Smith, o legítimo:

Uso de inteligência artificial

Tamanha semelhança entre o astro hollywoodiano e o influenciador brasileiro não é mera coincidência. Fã de Will Smith, Naio Barreto usou técnicas de inteligência artificial para ficar mais parecido com o ator. Ele falou, em entrevista ao portal G1, que lançou o personagem "Will Smith baiano" em 2020, durante a pandemia. Após o sucesso do Will Smith Baiano, Cleber Santos lançou a figura "Martin Lawrence baiano".

Tanto o Will como o Lawrence baianos utilizaram inteligência artificial para se assemelhar aos dois astros de Hollywood. Veja a dupla em terras baianas:

Filme de Wil Smith

Com Will Smith e Martin Lawrence no elenco, o quarto filme de Bad boys mostra a dupla de policiais brincalhões embarcando em uma missão perigosa com o objetivo de limpar o nome do falecido capitão da polícia. O filme estreou nos cinemas nesta quinta-feira (6/6).