Juliana Bonde grava vídeo ousado com Manoel Gomes, do hit ‘Caneta Azul’

A cantora Juliana Bonde, além de ser vocalista do Bonde do Forró, também tem alcançado grande sucesso nas redes sociais e em plataformas de conteúdo adulto. Nesta semana, ela surpreendeu os internautas ao gravar um vídeo ousado com Manoel Gomes, famoso pelo hit ‘Caneta Azul’.

No vídeo em questão, Juliana e Manoel surgem dublando um áudio do filme ‘Cinquenta Tons de Cinza’. A cantora dublou a personagem Anastasia Steele (Dakota Johnson) e o artista dublou Christian Grey (Jamie Dornan). O diálogo reproduz uma das cenas mais famosas do filme.

Nos comentários, internautas reagiram: "Manoel travou de alegria no final", brincou um seguidor. "O caneta azul zerou o game", disse outro. "Melhor casal", comentou mais um.

Confira o vídeo de Juliana Bonde e Manoel Gomes:

