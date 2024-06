Galeria em Anápolis recebe três exposições de artistas mulheres

A Galeria Antônio Sibasolly, em Anápolis, abre, neste sábado (8/6), às 18h, a mostra das artistas Fernanda Adamski, Alina Duchrow e Marcela Campos. Selecionadas via edital do Programa de Exposições da instituição, as três foram as vencedoras entre 198 inscrições vindas do resto do país. A exposição, que ficará em cartaz até o dia 13 de agosto, tem entrada gratuita.

Intitulado Teologia natural, o trabalho de Alina Duchrow traz uma reflexão sobre a relação entre o homem, a natureza e a história por meio de instalações, desenhos, vídeos e micronarrativas. Já Rarefeitas, de Fernanda Adamski, apresenta temas sobre o meio ambiente e a poluição por meio de aquarelas e desenhos a nanquim. Por último, Marcela Campos apresenta a mostra Memórias líquidas: entre o real e o fantástico, que reúne aquarelas, azulejos, objetos e performances para evocar sensações e experimentos no público.

Além das obras expostas, Fernanda, Marcela e Alina realizam oficinas de formação destinadas a artistas e estudantes de artes. O momento de conversa e troca de experiências entre o trio e o público ocorre nesta sexta-feira (7/6), no Cine Sibasolly. Não é necessário fazer inscrição para participar.