Exposição em galeria de Anápolis reúne obras de artistas de Brasília

A exposição Novas Aquisições — Coleção Centro-Oeste, da Galeria Antônio Sibasolly, em Anápolis, reúne obras de Ralph Gehre, Camila Soato e Valéria Pena-Costa, todos artistas que produzem em Brasília. Em cartaz até 25 de maio, a exposição conta com formas geométricas e paleta de cores vibrantes de Ralph Gehre, o humor de Camila Soato e a delicadeza das formas de Valéria Pena-Costa. Também fazem parte da mostra obras do principal expoente das artes visuais, o mato-grossense Humberto Espíndola, artistas e Goiás como Talles Lopes e Evandro Soares.

No dia 25 de maio, artistas e o curador Pedro Henrique Silva participam de um encontro com o público interessado em conhecer os processos criativo e de produção de Camila Soato, Ralph Gehre, Valéria Pena-Costa, Humberto Espíndola, Talles Lopes e Evandro Soares. O bate-papo acontece a partir das 17h, no recém-inaugurado Cine Sibasolly, localizado no prédio da Galeria, na Praça Bom Jesus. A entrada é gratuita e livre para todos os públicos. Novas Aquisições — Coleção Centro-Oeste também marca um importante passo no projeto de aquisição de obras para o acervo do Museu de Artes Plásticas de Anápolis.

Serviço

Novas Aquisições – Coleção Centro-Oeste

Visitação até 24 de maio, das 9h às 18h, na Galeria Antônio Sibasolly (Praça Bom Jesus Centro). Entrada Gratuita