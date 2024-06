Rapper e youtuber Mussa lança single ‘Malucão’, para o público infantil

O rapper, youtuber e compositor Mussa que ficou conhecido por produzir a batalha de youtubers, lançou hoje o novo single Malucão. O single já está disponível nas plataformas digitais. Mussa está realizando uma turnê pelo Brasil que arrasta o público infanto-juvenil.

Com mais de 13 milhões de seguidores no Youtube, Mussa lança o novo sucesso. O single Malucão conta a história de um cachorro bem maluco, sem noção e fujão que manda no seu dono, “Escrevi essa música observando que, na verdade, quem manda nessa relação é o meu cachorro. Malucão é uma música baseada em fatos reais (infelizmente), inspirada no meu cachorro”, comenta o artista, em nota à imprensa.

O rapper paraense vem arrastando multidões de jovens entre 7 a 14 anos durante a turnê. Mussa desembarca no Rio de Janeiro nos dias 14 e 15 de junho, para quatro sessões no Teatro Clara.