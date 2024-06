Fotógrafo brasiliense faz exposição sobre aves do Cerrado

Em comemoração ao mês do meio ambiente, o fotógrafo brasiliense Rafael Carvalho, em parceria com o Centro de Práticas Sustentáveis do Movimento Comunitário do Jardim Botânico, lançou a mostra fotográfica Olha o passarinho. A seleção com 20 fotos de 20 espécies de aves do Cerrado estará em cartaz do dia 4 a 29 de junho na sede do Centro de Práticas Sustentáveis do Brasília Ambiental (CPS). Funcionando das 8h às 18h, de segunda a sábado, a entrada no espaço é franca.

Com duas décadas de dedicação ao tema, Rafael descobriu um vasto universo de oportunidades na observação de aves. No Brasil, a atividade, que completou 50 anos, continua a crescer. Para o fotógrafo, o assunto tem interface com as áreas de educação, saúde, lazer e desenvolvimento econômico, sendo também uma importante ferramenta de transformação social.

Na década de 1970, durante uma conferência, a ONU criou o Dia do Meio Ambiente, que foi estabelecido como 5 de junho. Por isso, junho é considerado o mês de conscientização da preservação da natureza. A data serve como um alerta ao ser humano sobre suas práticas prejudiciais ao planeta.