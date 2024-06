Raye lança "Genesis.", single épico e reflexivo de sete minutos

Após o sucesso do álbum My 21st Century Blues, que conta com mais de 5 bilhões de streams, a cantora RayeE lançou, nesta sexta-feira hoje (7/6), o single Genesis, uma faixa sentimental de sete minutos dividida em três atos sobre as origens de seu universo. A música acompanha um videoclipe e eleva as letras emocionalmente cruas e vulneráveis da artista a um hino de batalha divino, com inspirações diversas como big band, jazz, hip-hop, R&B, gospel e pop contemporâneo.

Recentemente a artista fez shows no Brasil que incluíram performances elogiadas no C6 Fest. Ainda este ano, a artista recebeu o prêmio de Compositora do Ano no Ivor Novello Awards, se apresentou no Saturday Night Live e no Coachella, e se tornou recordista de prêmios no BRIT Awards, com seis prêmios em uma única edição, inclusive Melhor Compositor, categoria inédita para uma mulher.

Raye é compositora para grandes nomes da música global, como Beyoncé, para quem escreveu Riverdance, do álbum Cowboy Carter. As duas cantoras já haviam trabalhado juntas em Bigger, presente no disco The Gift. A britânica também assinou faixas para David Guetta, John Legend, e Rihanna e Rita Ora.

