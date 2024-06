Angélica lista permissões que mantém na vida íntima com Luciano Huck

Angélica, que costuma ser bastante discreta acerca da vida íntima com Luciano Huck, fez confissões inéditas acerca do relacionamento com o apresentador do Domingão entre quatro paredes.

Em entrevista ao podcast WOW Cast, a ex-apresentadora da Globo descreveu o aumento de trocas e conversas com o companheiro, o que, consequentemente, foi essencial para a melhora da relação.

"A gente melhorou muito nossa intimidade, não só a cumplicidade, e dou crédito a mim mesma, porque nesse meu tempo [que tirei] para me conhecer, está mais em casa, com meus filhos, percebi que essa intimidade fazia falta no meu casamento", declarou Angélica, que ainda contou acerca das permissões impostas no casamento com Luciano Huck.

"Acho que mentira não dá pra ter em qualquer relação e não pode ter preguiça. Casamento não é fácil, não tem receita, é muito gostoso o relacionamento, mas tem altos e baixos, dá trabalho", disse ela.

