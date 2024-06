Mulher é transportada ao hospital após colisão entre veículos na DF-180

Colisão ocorreu no início da tarde, no Incra 9 - (crédito: Reprodução/CBMDF)

Na tarde deste sábado, uma mulher, de 57 anos, precisou ser transportada ao hospital, após o carro em que estava colidir com outro veículo, na DF-180. O acidente ocorreu na via de ligação entre Ceilândia e Brazlândia, no Incra 9, e o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) empenhou três viaturas para a ocorrência.

Segundo a corporação, em um dos veículos, um Fiat/Uno, o condutor, de 50 anos, não apresentava ferimentos nem precisou ser transportado à unidade de saúde. No outro carro, um Prisma, estavam três pessoas, todas conscientes, orientadas e estáveis. Uma senhora, porém, queixava-se de dores nas costas e no tórax e foi transportada ao Hospital Anchieta de Ceilândia.