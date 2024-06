Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta segunda (10/6)

PROCEDIMENTOS CÓSMICOS

Data estelar: Lua cresce em Leão.

Cada ser humano tem direito de chamar a si mesmo de Eu e pela majestade concedida por esse nome construir um universo próprio, mas de que valeria termos um universo inteiro feito à imagem e semelhança de nós mesmos se esse não pudesse ser compartilhado com outras pessoas?

Assim, partimos em busca de semelhanças para nos fortalecermos grupalmente, mas ao mesmo tempo criamos para nós uma vulnerabilidade, a de que aquilo que considerávamos ser um universo próprio se transforme num lugar comum, sem nossa assinatura, e para ocultar de nós mesmos essa fragilidade partimos em busca das diferenças para, nos contrapondo a elas, nos fortalecermos vivendo uns contra os outros.

Enquanto isso, a Vida de nossas vidas contempla impassível nossa tola ignorância dos procedimentos cósmicos da interdependência.

































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

No fim, o destino tem planos mais importantes do que aqueles que nós, individualmente, conseguimos desenhar. Há horas, como agora, em que o melhor a fazer é se entregar com confiança, pagando todas as contas e dívidas.



TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

O melhor destino possível para a tensa situação atual é você promover o bem-estar do maior número possível de pessoas envolvidas, pois, quanto mais se autocentrar, maior se tornará, também, a tensão do momento.



GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Reconheça sua responsabilidade, mas cuide para não assumir culpas que não são suas, e que por pura boa vontade acabem aterrizando no seu colo. Cada quem com a parte que lhe tocar, cada alma com sua responsabilidade.



CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Intervenha nos conflitos, porque ainda que isso signifique você se envolver em assuntos que aparentemente não seriam de sua alçada, o fato de você estar presente é um sinal de que há algo que você pode fazer a respeito.



LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Em vez de você se deixar abduzir por essa tensão hostil que paira no ar, procure se concentrar no que seja necessário fazer, porque focando sua energia num caminho produtivo não sobrará tempo para se dedicar ao conflito.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

É importante dar início a algo novo, uma aventura que conduza sua alma a um destino maior e melhor, porque isso sinalizará um progresso que tirará você do estado de tédio. Os inícios são sempre atrapalhados, faz parte.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

De vez em quando é necessário ser firme além do que normalmente você gostaria de se comportar, porque não se pode levar desaforo nem muito menos colocar em risco o que precisa ser preservado da má vontade alheia.



ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

Contemplar as pessoas cometendo equívocos e não intervir para evitar isso é um tipo de comportamento estranho. É verdade que há situações das quais é melhor tomar distância, mas essa não é uma regra geral.



SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Melhor você conter sua irritação, porque os detalhes que a estimulam não são tão importantes assim para abrir um precedente tão importante de conflito. Há coisas que se resolvem por si só ao longo do tempo.



CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

É evidente e comprovado que nem tudo que desejamos pode ser realizado, inclusive porque há desejos que contêm altas doses de destrutividade e que, se realizados, não provocariam bem-estar algum a ninguém.



AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

A paciência é uma virtude, mas não é infinita, chega uma hora que não dá mais vontade de aturar certos exageros das pessoas e se torna necessário tomar uma atitude firme, que pode ser vista como hostil por essas pessoas.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Passam tempos sem nada demais nem de menos acontecer, e de repente parece que se abrem as comportas e tudo acontece ao mesmo tempo, criando dificuldades para administrar esse fluxo. O que é que sua alma prefere?