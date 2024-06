Ex-BBBs Lucas Pizane e Giovanna Lima são flagrados aos beijos no São João da Thay

O BBB 24 já terminou há alguns meses, mas continua rendendo assunto na mídia! Após negarem qualquer envolvimento romântico, os ex-BBBs Lucas Pizane e Giovanna Lima foram flagrados aos beijos no São João da Thay.

Os cliques que mostram os dois aos beijos foram divulgados pelo jornalista Lucas Pasin, do Splash UOL. O momento aconteceu dentro de um ônibus, enquanto voltavam do festival organizado pela influenciadora Thaynara OG.

Anteriormente, quando questionados pelo jornalista sobre o suposto affair, ambos negaram: "Não tenho vida amorosa. Vou só cultivando amizades", disse Giovanna. Ela acrescentou: "[Pizane?] Esse palhaço aqui? A gente se irrita muito e é só isso".

Pizane também deixou claro que sua relação com Giovanna era apenas de amizade: "Fomos confinados juntos. O grupo Gnomos interage muito assim que saímos da casa. Da mesma forma que interajo com ela, interajo com todo mundo. São pessoas que estão solteiras e as pessoas gostam de ‘fanficar’ um pouco", disparou ele.

FLAGRA! Pizane e Giovanna aos beijos após o São João da Thay. pic.twitter.com/MRUxxC2sQA June 9, 2024

