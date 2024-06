Tiê faz show gratuito do dia dos namorados com Claudio Nucci

Para comemorar o dia dos namorados nesta quarta-feira (12/6), a cantora Tiê convida o compositor Claudio Nucci para subir ao palco do Boulevard Shopping em um show gratuito para os apaixonados. A apresentação Cartas de amor será na área externa do local a partir das 19h.

Clauio Nucci (foto: Divulgação)

O público terá um mergulho intimista na obra da cantora, com um repertório que revisita músicas do álbum Sweet Jardim e hits de outros trabalhos, como A noite e Amuleto. Na delicada voz de Tiê, serão homenageadas composições de Adoniran Barbosa e Dolores Duran.

Durante a apresentação, os espectadores serão convidados pela cantora a compartilhar suas próprias cartas e bilhetes de amor. O evento também contará com um espaço de venda de vinhos e espumantes pelo grupo Brinda Brasil.

Tiê se sente realizada pela parceria com Claudio Nucci e seu violão: “É um cara que sempre admirei. Estou muito feliz de interpretar as músicas dele e dividir o palco com ele nessa participação mais do que especial", diz.

Ela ressalta a importância de eventos culturais acessíveis como este, principalmente em períodos desafiadores. “Acho que a cultura serve para isso, para trazer afeto e educar. Que bom que temos a cultura e podemos dividi-la com todo mundo. Que possamos nos unir e celebrar!”





Serviço

Cartas de amor com Tiê e Paulo Nucci

Na quarta-feira (12/6), a partir das 19h (abertura dos portões), na área externa do Boulevard Shopping. Entrada gratuita mediante retirada de ingressos no Sympla. Para acesso, o público também deve levar a doação de alimento não perecível para as vítimas do RS.

*Estagiária sob supervisão de Nahima Maciel