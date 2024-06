Nova música de Rita Lee e Roberto Carvalho chega aos streamings

A nova versão da música italiana tradicional Nel blue dipinto di blu, de Domenico Modugno, de 1958, foi relançada hoje na voz de Rita Lee. Voando, uma parceria com Roberto Carvalho, já está disponível nos streamings.

A música foi gravada há nove anos, planejada para fazer parte do Bossa’n’movies, um álbum duplo de Rita Lee e Roberto Carvalho que explora trilhas sonoras famosas de filmes em ritmo de bossa nova. Roberto Carvalho, marido de Rita Lee, é responsável pela produção e toca todos os instrumentos da faixa.

Voando foi lançada juntamente com um clipe que mostrando Roberto sozinho, tocando, enquanto uma câmera que retrata o olhar de Rita Lee voa por todo o espaço. No clipe há também trechos de momentos íntimos de Rita com a família em diversas fases da vida.