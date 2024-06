Virginia Fonseca revela sobre possibilidade de cancelar programa no SBT após gravidez

Reprodução/SBT Virginia Fonseca

Virginia Fonseca abriu o coração sobre como está buscando conciliar o nascimento do terceiro filho, José Leonardo, com o comando do Sabadou, programa que está no ar desde abril, no SBT.

Em entrevista à revista Quem, a apresentadora revelou como pretende seguir a atração semanal, que se tornou sucesso em audiência. "Graças a Deus, o Zé Leonardo não dá trabalho nenhum. Então, vou ficar no batidão até não poder mais viajar. A partir de agosto, eu vou aquietar e ficar esperando por ele", disse ela.

Virginia Fonseca então, contou que os planos são de se afastar das telinhas entre agosto e outubro, para se dedicar à maternidade. "A gente vai deixar programas inéditos já gravados. Quando eu estiver off, de licença, vai sair programa inédito", contou.

"Em 45 dias de resguardo, eu estou voltando, se Deus quiser", afirmou Virginia. A esposa do cantor Zé Felipe, inclusive, também é mãe de Maria Alice, de 2 anos, e Maria Flor, de 1.

