Festa Fuazeiro comemora 20 anos de Seu Estrelo e o Fuá do terreiro

Grupo tradicional da capital, o Seu Estrelo e Fuá de Terreiro comemora o aniversário de 20 anos com a festa Fuazeiro, que será realizada na quinta-feira (13/6) e no sábado (15/6), no Centro Tradicional de Invenção Cultural (813 Sul). A festa é uma homenagem a Seu Estrelo, filho de Sinha Laia, figura sagrada do Mito do Calango Voador. A história, inventada por mestre Tico Magalhães, narra o surgimento do mundo, do cerrado, de Brasília e fundamenta toda a manifestação cultural da tradição candanga.

A festa compõe um amplo e festeiro projeto batizado de Festas Viva, realizado pela Artise e pelo Centro Tradicional de Invenção Cultural em parceria com a Secretaria de Cultura e Economia Criativa do DF (SECEC-DF) e com o GDF.

A programação vai contar com Maciel Salú, mestre de maracatu-rural, rabequeiro, cantor e compositor. Como parte da programação, a cada festejo o grupo promove uma roda de conversa com mestras e mestres populares, fazedores de festanças, pesquisadores e gestores culturais. O convidado da vez é o músico, ator, dançarino e fazedor de festa pernambucano, Helder Vasconcelos.

Serviço

Festa Fuazeiro

Na quinta-feira (13/6) e no sábado (15/6), no Centro Tradicional de Invenção Cultural (813 sul), a partir das 19h.

Programação:

Quinta-feira (13/6):19h Aula espetáculo com Helder Vasconcelos (PE);

Sábado (15/6): 19h Entrega de Título de Cidadão Honorário para Mestre Tico Magalhães

20h Orquestra Alada Trovão da Mata, 21h30 Maciel Salú (PE)

23h Seu Estrelo e o Fuá do Terreiro e convidados Centro Tradicional de Invenção Cultural, 813 sul