Morre Aroldo Campos, maquiador que trabalhava com Joelma há 25 anos

As causas da morte de Aroldo Campos não foram divulgadas - (crédito: Reprodução/Instagram @joelmaareal)

Morreu, no último domingo (9/6), o maquiador Aroldo Campos, que trabalhava há 25 anos com a cantora Joelma. As causas da morte não foram divulgadas.

Nas redes sociais, Joelma se despediu do amigo e deu detalhes sobre como era a amizade deles. "Meu querido amigo, Aroldo! Hoje o céu se enfeitou com uma estrela a mais, mas meu coração se encheu de saudade e dor", começou a artista na legenda da postagem com várias fotos dos dois.

Joelma falou também sobre o quanto ele era importante para ela. "Você foi mais do que um colega, mais do que um amigo, você foi um companheiro fiel, alguém em quem eu confiava e admirava profundamente", frisou.

"Cada momento ao seu lado foi uma bênção, e agora, na despedida, é difícil encontrar palavras que expressem o vazio que sua partida deixou em mim. Mas mesmo com o peito apertado, guardarei as lembranças dos nossos momentos juntos como um tesouro precioso", escreveu ela também.

Veja a homenagem: