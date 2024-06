Caldas Country Festival 2024 anuncia Guilherme e Santiago

O Caldas Country Festival 2024 anunciou novidades para sua 17ª edição. Além de inovações na estrutura, a dupla sertaneja Guilherme e Santiago é uma das atrações confirmadas. Os ingressos para o evento, que ocorrerá nos dias 15 e 16 de novembro, estarão disponíveis para compra pelo site Totalacesso.com.

Além de Guilherme e Santiago, Jorge & Mateus, Edson & Hudson, Murilo Huff e Nattan fazem parte do extenso line-up. No ano passado, o Caldas Country Festival reuniu 45 mil pessoas em mais de 20 horas de música, com performances de Bruno & Marrone, Ana Castela, Maiara & Maraisa, Hugo & Guilherme, Gustavo Mioto e Pedro Sampaio.

Como parte do Circuito Sertanejo, o espetáculo é a última etapa dos seis maiores encontros de música sertaneja do país. O Circuito reúne os festivais Expo Londrina, Ribeirão Rodeo Music, Pedro Leopoldo Rodeio Show, Festa do Peão de Boiadeiro Barretos, Jaguariúna Rodeo Festival e Caldas Country Festival.

Colaborou Davi Cruz

*Estagiária sob supervisão de José Carlos Vieira