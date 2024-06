Morre aos 89 anos atriz Ilva Niño, conhecida pela Mina de 'Roque Santeiro'

Morreu na manhã desta quarta-feira (12/6) a atriz Ilva Niño, aos 89 anos. Conhecida por interpretar a empregada doméstica Mina na novela Roque Santeiro, da Globo, a artista esteve nas novelas até 2014, quando fez uma participação na obra O outro lado do paraíso, de Walcyr Carrasco. Desde 2019, a artista atuava na série Os Roni, do Multishow.

Nascida no município de Floresta, em Pernambuco, Ilva Niño foi casada com Luiz Mendonça, com quem teve um filho, Luiz Carlos Niño. Os dois já falecidos.

A atriz estava internada desde 13 de maio no Hospital Quali, em Ipanema. Em nota oficial, o hospital afirmou que Ilva morreu em decorrência de "complicações respiratórias, digestivas e renais, culminando com a falência múltipla de órgãos.

O corpo da artista deve ser cremado na quinta-feira (13/6) de acordo com o portal g1. Ainda não há informações sobre o horário e local.

Que diálogo emocionante de Ilva Niño em #OOutroLadoDoParaiso. Que baita atriz que foi!

pic.twitter.com/Ql9McuqJIo June 12, 2024