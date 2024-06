Ivete Sangalo convida Will Smith para visitar a Bahia

A cantora Ivete Sangalo chamou o ator norte-americano Will Smith para vir para a Bahia. A declaração da artista ocorreu após Will publicar mais um registro do ator Naio Barreto, conhecido como Will baiano. Na publicação, Naio reproduz um vídeo do ator norte-americano sentado no banco da frente de um carro, com a porta aberta, pousando para uma foto e faz uma trend de transição.

"Você tem que conhecê-lo. Venha para a Bahia. Tão legal", disse Ivete Sangalo para Will. Essa não é a primeira vez que o ator norte-americano compartilha o contéudo do sósia brasileiro. Na semana passada, ele publicou uma cena em que é imitado com a ajuda de inteligência artificial. Na gravação, publicada por Naio, o baiano e o amigo Cleber Santos, sósia de Martin Lawrence, fazem alusão ao filme Bad Boys: Até o fim.

Comentário de Ivete Sangalo para Will Smith (foto: Reprodução/Instagram)

Além disso, na terça-feira (11/6) Will fez outro aceno aos brasileiros ao compartilhar um vídeo da influenciadora conhecida como Vovó Maria, 88 anos. No registro compartilhado pelo ator, Maria é "atropelada" por um carro quase parado e rola pelo chão. "Os motoristas no Brasil são inacreditáveis", disse ele.