Jovem do Recanto das Emas é selecionado em show de talentos dos EUA

Samuel Henrique passou para a próxima fase do programa - (crédito: Reprodução/YouTube/ America's Got Talent)

Um jovem dançarino do Recanto das Emas, no Distrito Federal, ganhou os holofotes no America’s Got Talent, um programa de show de talentos dos Estados Unidos, após contar sua história de superação e dançar break com apenas uma perna.

Samuel Henrique, ou "Samuka" como é conhecido, precisou amputar a perna direita aos 13 anos, após lutar contra um câncer. Atualmente morador de Calais, na França, o brasiliense contou que, se ganhar o programa, deseja presentear a mãe com uma casa e ajudar outras pessoas que sofrem com a doença.

Durante a apresentação, Samuka surpreendeu os jurados e a plateia. Simon Cowell elogiou a habilidade do jovem. "Às vezes eu quero dar [nota] 10, às vezes 11, mas você é um 12. Você é uma verdadeira inspiração", disse o jurado.

Samuel passou para a próxima fase do programa após receber um "sim" dos quatro jurados, Simon, Howie Mandel, Heidi Klum e Sofia Vergara. Confira a apresentação completa: