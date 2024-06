Pipo Marques expõe status do romance com Mari Gonzalez - (crédito: Reprodução/Instagram)

Pipo Marques, filho do cantor Bell Marques, abriu o coração sobre o atual momento do relacionamento vivido com Mari Gonzalez, em meio aos rumores que surgiram acerca do suposto namoro entre eles.

Em entrevista à revista Quem, o cantor optou por não rotular a relação com a ex-BBB, e afirmou que apesar da decisão, ainda assim eles são alvos de cobranças constantemente por parte do público.

"As pessoas sempre cobram um "rótulo" para tudo, mas, atualmente, não estamos muito preocupados com isso, estamos nos curtindo, vivendo momentos incríveis juntos e preocupados apenas em aproveitar ao máximo cada fase do relacionamento", declarou Pipo Marques, que ainda rasga elogios à Mari Gonzalez, que estava solteira publicamente desde o fim do namoro com o ex-BBB Jonas Sulzbach.

"A Mari é encantadora em todos os aspectos, uma pessoa incrível, uma alma linda. É impossível não se encantar por ela, quanto mais ficamos juntos mais me encanto, o seu jeito de encarar a vida é um paradoxo de leveza e força que a torna ainda mais bonita", derreteu-se ele.

