Ex-BBB 24 assume affair com empresário e irmão do cantor Silva

"Eu conheço o Lucas desde antes do programa, e agora a gente está se conhecendo mais profundamente", disse a ex-BBB - (crédito: Reprodução/Instagram)





Alane Dias, semifinalista do BBB 24, virou alvo de rumores nos últimos dias, acerca de um possível romance com Lucas Silva, irmão e empresário do cantor Silva, após ambos terem publicado cliques semelhantes.

Em entrevista ao jornal Extra, a paraense confirmou o affair com o rapaz, e ainda acrescentou que eles estão "se conhecendo melhor". "Eu conheço o Lucas desde antes do programa, e agora a gente está se conhecendo mais profundamente", contou ela.

Leia também: Alane Dias faz testes para duas novelas da Globo

"Eu não tenho nada a esconder das pessoas. Sou muito convicta das coisas que eu faço. E quando eu tiver namorando, eu vou falar, sem problema alguma. Mas a gente só está se conhecendo mesmo", declarou Alane, que ainda entregou sua percepção sobre a curiosidade do público em torno de sua vida pessoal após o BBB 24.

"Eu sempre quis, a minha vida inteira, ser muito reconhecida pela minha vida profissional. Nunca imaginei que as pessoas saberiam tanto da minha vida pessoal. E quando eu entrei no programa, percebi que as pessoas gostam muito de saber e o primeiro contato que elas têm de mim é a minha vida pessoal. Mas quero que elas conheçam a minha profissional a partir de agora", disse Alane Dias.

O post Alane, do BBB 24, assume affair com empresário e irmão do cantor Silva foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.