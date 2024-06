Ator revela que perdeu papel de Superman por ser gay: "Era algo que você escondia"

O ator norte-americano Matt Bomer chega para o 84º Prêmio Peabody no Beverly Wilshire Hotel em Beverly Hills, Califórnia, em 9 de junho de 2024. - (crédito: Etienne LAURENT / AFP)

Matt Bomer contou que deixou de interpretar Superman nos cinemas depois que uma pessoa que trabalhava nos bastidores do filme dizer aos produtores que ele era gay. O ator, que revelou publicamente sua homossexualidade em 2012, falou sobre o assunto em uma entrevista ao The Hollywood Repórter.

"Fui um de muitos atores que fizeram o primeiro teste, mas fui passando de etapa em etapa durante um processo que durou mais de um mês. O meu agente me disse que eu era a primeira escolha do diretor para o papel de Superman", disse o ator, que esteve em produções como Magic Mike e White Collar.

O filme citado por Bomer na entrevista trata-se de Superman: Flyby, concebido no início dos anos 2000 e cujo projeto foi engavetado pela Warner. Com a entrada de Bryan Singer na jogada, o estúdio acabou lançando Superman: O Retorno (2006). Para o ator, sua sexualidade foi a questão principal para a desistência dele como o intérprete do Homem de Aço.

"Foi isso que eu entendi na época. Aquele era um tempo em que ser gay era algo que você escondia, porque poderia te prejudicar na carreira. Como e por quê essa informação chegou aos produtores, eu não sei - mas o que entendi foi que a minha sexualidade foi o motivo", explicou ao veículo.

Boomer disse que chegou a assinar contrato para fazer três filmes, mas que o acordo foi negado pelo estúdio. O ator não deu vida a Clark Kent, mas foi a voz do herói na animação Superman: Sem Limites (2013).