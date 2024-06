Andreia de Andrade, ex-mulher de Nahim, se pronuncia sobre morte do cantor: "Em choque"

Andreia de Andrade, ex-esposa de Nahim, quebrou o silêncio sobre a morte do cantor, nesta quinta-feira (13). O artista, de 71 anos, foi encontrado sem vida em sua casa, localizada em Taboão da Serra, em São Paulo.

Através dos Stories do Instagram, a empresária descreveu o choque com a notícia da perda do artista, de quem se separou no ano passado, após 13 anos de relacionamento – cinco deles como casados.

"Em choque"

"É com muito pesar que eu venho aqui informar vocês que eu confirmo o fato do falecimento do Nahim. Estou muito em choque, não estou em condições de atender mensagens e ligações", disse a ex-esposa de Nahim.

Andreia ficou conhecida pelo público após ter participado, ao lado do então marido, do extinto reality Power Couple Brasil, da Record, em 2021. Na mesma emissora, ela pôde ter sido vista como uma das candidatas a vaga de participante na atual temporada de A Grande Conquista, apresentado por Rachel Sheherazade.

