Fortnite Festival anuncia parceria com a banda Metallica

TEMPORADA 4 DO FESTIVAL FORTNITE + NOVO PALCO DE BATALHA JXJ - (crédito: Divulgação/Epic Games)

O Fortnite Festival anunciou a colaboração com a lendária banda de heavy metal Metallica para a nova temporada, que começa nesta quinta-feira (13/6). A banda formada por James Hetfield, Lars Ulrich, Kirk Hammett e Robert Trujillo será tema de uma experiência musical imersiva, unindo música e entretenimento de forma inédita para a temporada do game e, entre outras coisas, inaugura um palco de batalha no Festival.

O Metallica é a primeira banda a se tornar uma experiência completa no ecossistema Fortnite, trazendo jogabilidade temática para o Fortnite Festival, Battle Royale, LEGO Fortnite e Rocket Racing. O concerto intitulado Metallica: Flamas. Furor. Festival terá um conjunto de seis músicas da banda nos dias 22 e 23 de junho. Seguirá shows virtuais recentes semelhantes ao de Lady Gaga, Billie Eilish e The Weeknd. Outros artistas como Eminem, Ariana Grande, Travis Scott e Marshmello também fizeram um show virtual dentro da plataforma do jogo.

Confira os horários dos shows:

Sábado, 22 de junho de 2024

15h00 BRT

18h00 BRT

00:00 BRT

Domingo, 23 de junho de 2024

11h00 BRT

13h00 BRT

18h00 BRT

A banda também fará parte da nova temporada do Battle Stage do Fortnite Festival, uma nova forma competitiva de jogar o jogo de música rítmica que estará disponível para jogar após a realização dos shows. O palco receberá 16 jogadores em cada partida, com todos os competidores tocando o mesmo set de quatro músicas até que um saia vencedor.

Confira outras novidades do ecossistema:

Nova jogabilidade Chuva de Raios (Battle Royale)

Ilha de Saque do Metallica, inspirada na M72 World Tour (Battle Royale)

Tarefas e recompensas Metallica (Battle Royale)

Trajes James Hetfield, Lars Ulrich, Kirk Hammett, e Robert Trujillo (também disponíveis no LEGO Fortnite)

Entre as faixas musicais, Master of Puppets e Enter Sandman (Fortnite Festival)

Campeonato Metallica (Battle Royale)

Pista Montanha do Metal (Rocket Racing)

Chassi Jäger 619 Metallica e Rodas Ride the Lightning (Rocket Racing and Rocket League)