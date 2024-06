Bruno Mars fará show beneficente para ajudar vítimas no RS

O cantor Bruno Mars fará um show beneficente em prol das vítimas das fortes chuvas no Rio Grande do Sul. A apresentação será em 1 de outubro, em São Paulo. A ação é promovida pela Budweiser e a Ação da Cidadania.

Os fãs poderão ganhar um par de ingressos após doar o valor de RS 50 no site oficial do evento (Acesse aqui). Cada doação gera um número e o sorteio ocorrerá em 12 de julho. Todo o valor arrecadado será doado às vítimas do Rio Grande do Sul.

Shows de Bruno no Brasil

Bruno Mars passará pelo Brasil em outubro e novembro deste ano. Ao todo, o cantor fará 15 shows em cinco estados: São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Minas Gerais e Brasília.

Confira as datas:

1 de outubro: São Paulo (beneficente)



4 de outubro: São Paulo



5 de outubro: São Paulo



8 de outubro: São Paulo



9 de outubro: São Paulo



12 de outubro: São Paulo



13 de outubro: São Paulo



16 de outubro: Rio de Janeiro



19 de outubro: Rio de Janeiro



20 de outubro: Rio de Janeiro



26 de outubro: Brasília



27 de outubro: Brasília



31 de outubro: Curitiba



1º de novembro: Curitiba



5 de novembro: Belo Horizonte