Cantora Rita Ora lança novo single, 'Ask & You Shall Receive'

Clipe Ask & You Shall Receive - (crédito: Divulgação/ Rosie Matheson)

A cantora e compositora britânica Rita Ora lançou o single Ask & You Shall Receive. Este é o primeiro lançamento da artista desde o último álbum, You & I. Ask & You Shall Receive já está disponível nas plataformas digitais.

Em parceria com a cantora e compositora britânica RAYE, a nova música da cantora ganhou um clipe no Youtube, que foi inspirado em um comercial da marca Levi´s, nos anos 1980. O videoclipe foi gravado na mesma lavandaria do filme Tudo em todo o lugar ao mesmo tempo (Daniel Kwan e Daniel Scheinert). Este é o primeiro lançamento de Rita Ora desde You & I, lançado em junho de 2023.

“Essa é uma música pra cima, com clima de verão e que fala sobre aproveitar o momento e as paixões, não tendo medo de se entregar a alguém especial”, comenta Rita Ora, em nota à imprensa. Rita Ora acumula mais de 10 bilhões de streams e 13 músicas no top 10 das paradas britânicas.