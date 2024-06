Oruam presenteia namorada com outro gato avaliado em R$120 mil

Um novo membro da família! No Dia dos Namorados, Oruam presenteou sua namorada, Fernanda Valença, com um mimo avaliado em R$120 mil: um gato Savannah F1. Embora o filhote só chegue no sábado (15), o rapper não conseguiu conter a surpresa e mostrou um vídeo do animal para Fernanda.

"Mentira, Mauro [nome do cantor]? É outro Malandrex!", exclamou ela, surpresa. Oruam confirmou com entusiasmo: "É outro Malandrex! É irmão mesmo. É filho do pai dele."

O casal já tem um gato Savannah F1 chamado Malandrex, e o novo filhote será da mesma linhagem, sendo filho do pai de Malandrex.

Oruam tem viralizado nas redes ao mostrar o tamanho impressionante do felino, que resulta do cruzamento entre um gato doméstico e um serval africano, além de vídeos do gato interagindo com os donos.

Reprodução/ Instagram

Observatório dos Famosos.