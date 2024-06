Confira a lista de próximas novelas das sete da Globo após ‘Família é Tudo’

A Globo está em processo de alinhamento de suas próximas novelas, e definiu as futuras produções no horário das sete, atualmente ocupado por Família é Tudo. A novela criada e escrita por Daniel Ortiz possui previsão de término para o final de setembro.

Volta por Cima, de Claudia Souto, será a substituta do folhetim. No entanto, até então, a emissora estava sem próximas obras definidas para a faixa, com exibição para 2025. Conforme foi noticiado aqui no Observatório dos Famosos, Rosane Svartman, autora de Vai na Fé (2023), virá com uma nova produção no primeiro semestre do próximo ano.

E, de acordo com informações do portal Notícias da TV, Izabel de Oliveira, criadora de Cheias de Charme (2012), dividirá a autoria de sua próxima novela com Maria Helena Nascimento, a autora de Rock Story (2016).

Em tempo, Maria Helena Nascimento estava dedicada à sinopse de O Grande Golpe, com Ricardo Linhares, para o horário das nove. No entanto, a Globo decidiu engavetar a trama, e ela foi remanejada para o horário das sete. Izabel de Oliveira, demitida em 2020, retomou seu contrato com a emissora, para a próxima trama, em condição de obra.

