Cissa Guimarães, apresentadora do Sem Censura, da TV Brasil, abriu o coração sobre a atual fase da carreira, e refletiu sobre seu sumiço das novelas, em que é conhecida até hoje por diversos papéis em produções da Globo.

A também atriz, que não é vista nos folhetins desde o fim de Salve Jorge (2012), comentou acerca da falta de convites para novos trabalhos, e confessou que avalia a possibilidade de fazer seu retorno, em meio ao comando do programa de entrevistas.

"Tenho que pagar boleto"

"Penso sempre em voltar às novelas, adoro novela, sou atriz, mas quero um personagem bacana. Tenho três filhos e por isso fiz muitos trabalhos que não achava maravilhosos, mas tenho que pagar boleto. Acredito já ter conquistado direito de fazer o que gosto e o que eu possa fazer. Mas para voltar, tenho que me apaixonar pelo personagem, essa é uma condição sine qua non", disse Cissa Guimarães, que pode ser vista na reprise de Direito de Amar (1987), no Canal Viva.

Aos 67 anos, Cissa refletiu sobre a fase da terceira idade, e sua percepção sobre o envelhecimento. "Não é fácil envelhecer. Nunca vi ninguém ligar para o outro e, contar, com alegria, de que acordou com três rugas e dores nas costas", explicou ela. "Há as coisas chatas da velhice como a exigência de que tenhamos tudo em outra energia. Mas eu procuro trabalhar minha cabeça, curtir meus netos e namorar muito", pontuou a famosa.

VEJA MAIS: Cissa Guimarães: relembre fotos raras da apresentadora nua na Playboy

O post Cissa Guimarães desabafa sobre sumiço das novelas há 12 anos: "Tenho que pagar boleto" foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.