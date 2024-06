Série Engenheiros de Hitler investiga vida de arquitetos do nazismo

A série Engenheiros de Hitler investiga a vida dos cientistas e arquitetos Albert Speer, Wernher von Braun e Ferdinand Porsche. Com estreia marcada para o dia 18 de junho na plataforma do History 2, o seriado de seis episódios conta a relação das figuras com o Holocausto, expondo a participação deles no regime nazista.

Exibindo entrevistas com historiadores e jornalistas, a série busca conhecer a fundo a relação entre os personagens célebres e o nazismo. O primeiro episódio de Engenheiros de Hitler mostra Albert Speer, arquiteto favorito de Hitler. Speer foi responsável por construir os edifícios que consolidaram a liderança nazista na Alemanha, causando milhões de mortes. A narrativa revela como Speer conseguiu convencer os juízes de sua falsa inocência, o que o levou a tornar-se um grande autor de sucesso, publicando falácias sobre a sua participação no nazismo.

A plataforma do History 2 lançará os seis episódios da série às terças-feiras, a partir das 22h. A classificação indicativa é de 12 anos.