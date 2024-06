Yago Oproprio comenta sobre novo lançamento autointitulado ‘Oproprio’

Com turnê marcada para Europa, Yago Oproprio lança o primeiro álbum, OProprio. Nascido na Zona Leste de São Paulo, ele soma mais de 400 mil visualizações no projeto audiovisual liberado em conjunto com o disco. O single Imprevisto, lançado em 2022, conta com 140 milhões de reproduções no Spotify.

O processo de criação teve em média sete meses, buscando uma coesão estética e sonora. O álbum veio com uma identidade visual marcante com uma pintura de Rodrigo Branco na capa e com o uso de cores primárias na divulgação. Em conversa com seu diretor criativo, a utilização das cores veio por meio de uma visão do diretor sobre Yago. “Ele perguntou o que eu via, né? Eu falava que eu via tudo preto e ele disse que me achava colorido, iluminado. As cores vieram para trazer mais leveza no projeto”, conta o rapper.



Como foco temático, Yago focou nas experiências cotidianas e universais, situações que gerassem identificação, como as dores de um trabalhador no dia a dia. “Dizem que nenhuma experiência é individual. Então, pego experiências populares. As dores do cotidiano, isso gera identificação. O foco é sobre as minhas experiências de vida e a maneira como eu poetizo elas”, adiciona Yago.



Yago lançou um filme com histórias conectadas de três músicas do disco. La Noche, a faixa inicial, se junta com Inofensiva e Jejum em um grande clipe de dez minutos, muito bem produzido e encaixado. O clipe sintetiza a ideia principal do álbum e conecta as três músicas com clipes diferentes, com uma história conjunta.



O artista vai realizar turnê pela Europa, passando por Londres, Lisboa, Porto, Barcelona e Dublin. Ano passado, Yago passou por Lisboa e Porto. Sobre o futuro, o artista promete uma turnê pelo Brasil, desejando levar o novo disco para todas as regiões.



“Eu já estou pensando no que eu vou fazer daqui pra frente. Mas estou feliz demais de ter o Oproprio no mundo. Mas já estou envolvido em outras coisas, estou no show, estou trabalhando”, finaliza Yago sobre novos projetos.