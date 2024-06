Após ‘Amor Perfeito’, Bukassa Kabengele e Gabz repetem parceria como pai e filha em ‘Mania de Você’

Foto: Beatriz Damy/Globo Bukassa Kabengele e Gabz

Após ‘Amor Perfeito‘, Bukassa Kabengele e Gabz irão repetir a parceria como pai e filha em ‘Mania de Você‘, próxima novela das 21h da TV Globo. Na trama de João Emanuel Carneiro eles serão Marcel e Viola.

O personagem de Bukassa Kabengele criou a jovem em uma comunidade do Rio de Janeiro, após ela ter sido abandonada pelos pais ainda recém-nascida.

Em entrevista à coluna Play, do jornal O Globo, o ator comentou sobre a parceria com Gabz: "Eu amo trabalhar com a Gabz. Temos conexão, química e diálogo construtivo. Nossa ideia é trazer afeto e cumplicidade, um olhar positivo de paternidade para além do sangue, enfatizando nossa negritude", declarou ele.

Na novela ‘Amor Perfeito’, exibida em 2023, Bukassa Kabengele interpretou o Promotor Sílvio Pacheco. Ele era pai de Laura Pacheco, interpretada por Gabz.

