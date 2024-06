Paula Fernandes revela que rompeu amizade com Luan Santana

Paula Fernandes abriu o jogo sobre uma polêmica do passado com Luan Santana, com quem gravou o dueto Juntos, uma versão em português do hit Shallow, de Lady Gaga e Bradley Cooper, e lançado em 2019.

Em entrevista ao podcast PodDelas, a sertaneja contou que compôs a canção em uma noite, e relembrou a participação do artista, que não participou da gravação do seu DVD, Origens, para performance da parceria, que virou meme à época, e contribuiu para a atitude dele.

"A parte do Luan a gente pula, próximo assunto. Eu fui abandonada no altar, mas águas passadas. Não guardo rancor de ninguém", disse Paula Fernandes. "Vocês se falam?", questionou uma das apresentadoras, e a artista foi direta: "Não. Ele me deu bolo na gravação do DVD. Fiquei sozinha e shalow now", brincou.

Na sequência, Paula Fernandes revelou como tentou contornar a situação às vésperas da gravação de seu DVD. "Eu tinha uma escolha para fazer: ou eu chamava outro artista para cantar. Aí resolvi chamar meu público. A primeira parte é meu público que canta, não podia ter dueto melhor", relembrou.

