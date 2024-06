Milton Cunha é cotado para integrar o elenco de novela da Globo

Milton Cunha, conhecido por ser um dos maiores nomes da transmissão do Carnaval do Rio de Janeiro da Globo, teria sido cotado para integrar o elenco fixo de Volta por Cima, próxima novela das sete do canal. Segundo informações do colunista Flávio Ricco, do portal R7, o carnavalesco interpretaria o personagem que será melhor amigo da personagem de Viviane Araújo, na obra assinada por Claudia Souto, e que substituirá Família é Tudo, no final de setembro. No entanto, ao que parece, ele teria recusado o convite para o papel.

Vale lembrar que, apesar de ser visto como comentarista das transmissões culturais da Globo, ele já fez participações especiais em outras novelas, como O Outro Lado do Paraíso (2018), Travessia (2022) e Fuzuê (2023).

Milton Cunha, inclusive, foi contratado pela TV Brasil, canal público da EBC (Empresa Brasil de Comunicação), e integra o time de debatedores do Sem Censura, programa apresentado por Cissa Guimarães.

