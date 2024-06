Mamma Bruschetta também trata insuficiência cardíaca descompensada

Mamma Bruschetta, aos 74 anos, permanece hospitalizada no Hospital São Luiz Itaim, em São Paulo, onde recebe tratamento intensivo para uma nova complicação de saúde. Após ser internada com pneumonia e falta de ar, agora enfrenta também uma infecção respiratória e insuficiência cardíaca descompensada.



Em comunicado, o hospital informou: "Está internada em leito de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para tratamento de infecção respiratória e insuficiência cardíaca descompensada. Segue recebendo toda a assistência médica necessária, com quadro clínico estável e sem previsão de alta."

Esta não é a primeira vez que Mamma enfrenta problemas de saúde sérios. Em janeiro deste ano, ela foi hospitalizada por pneumonia e arritmia cardíaca, ficando quase um mês em tratamento.

Apesar dos desafios, Mamma demonstrou sua força e otimismo ao se recuperar e voltar às suas atividades. A família e os fãs acompanham com apreensão, mas também com esperança, a evolução do quadro de saúde da querida apresentadora.

