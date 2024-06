O ex-motorista de aplicativo encontrou com a empreendedora no São João da Thay - (crédito: Reprodução/Instagram)





Davi Brito, campeão do BBB 24, abriu o jogo sobre o primeiro encontro que teve com a ex, Mani Reggo, com quem terminou o relacionamento após ter sido vencedor do reality show da Globo.

Em entrevista ao jornal Extra, o ex-motorista de aplicativo encontrou com a empreendedora no São João da Thay, evento promovido pela influenciadora Thaynara OG, em São Luís, no Maranhão, que reuniu diversas celebridades.

"Foi tranquilo, a amizade continua. Eu torço muito pela vitória dela, quero que Mani concretize todos os projetos que estão surgindo… E vida que segue. Não aconteceu nada demais por lá", disse Davi. Apesar do reencontro aguardado, o ex-BBB ressaltou o fato deles terem terminado o relacionamento: "Eu entendo as pessoas almejando esse reencontro. Mas acabou, é cada um para o seu canto", explicou.

Leia também: Davi Brito comenta reencontro com Mani Rego e faz revelação

Davi ainda comentou sobre os rumores em torno de sua vida amorosa. Recentemente, ele viu seu nome associado ao de Jaqueline Grohalski, campeã de A Fazenda 15: "As pessoas criam histórias. No caso da Jaqueline, ela venceu um reality show, eu venci outro. Estávamos conversando sobre nossas experiências. E interpretaram de forma errada. Somos amigos. Eu levo esses boatos numa boa. Tenho a cabeça no lugar", afirmou ele.

O post Davi, do BBB 24, revela detalhes do primeiro reencontro com Mani Reggo após término foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.