Pode ser matematicamente impossível ganhar o Super Mario Bros, diz artigo

Pesquisadores alertam: pode ser matematicamente impossível ganhar no Super Mario Bros. Cientistas do Laboratório de Informática e Inteligência Artificial do Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT) apontam que os jogos 2D do Mario — exceto Super Mario Wonder — são indecifráveis. Em outras palavras, não há como saber se alguém vai ou não ganhar o jogo.

Um problema indecifrável, na matemática, é uma pergunta para a qual é impossível encontrar uma resposta, seja sim, seja não. Simplesmente não dá para prever por meio de cálculos.

"Consegue chegar ao fim? Não existe nenhum algoritmo que possa responder a essa pergunta num período de tempo finito", explica Erik Demaine, professor de informática no MIT e um dos autores do artigo. O texto foi publicado na plataforma de pré-prints arXiv e ainda não passou por revisão por pares.



A única maneira de descobrir se dá para ganhar ou não seria jogando infinitamente, o que não é possível. A equipe, então, usou como base uma técnica utilizada por Linus Hamilton para o jogo Braid.

A ideia central era representar o valor de cada "grandeza de Braid" pelo número de inimigos que ocupam uma localização específica no nível, porém sabendo que o número pode ser arbitrariamente maior ou menor a depender do espaço.

No entanto, o que travou os cálculos dos cientistas foi o avatar do jogador, que tem as instruções "para cima", "para baixo" e "pular". Mas e a função parar? Se o jogador começar a partida e não se mover, o jogo rodará para sempre? Impossível saber.

"A ideia é que só se pode resolver este nível Mario [último] se esta computação em particular terminar, e sabemos que não há forma de o determinar", disse Demaine à New Scientist.

Em outras palavras, só jogando para saber.