Lilia Schwarcz toma posse na ABL; conheça a nova imortal

A historiadora e antropóloga Lilia Schwarcz tomou posse na Academia Brasileira de Letras na noite desta sexta-feira (14/6) em uma cerimônia no Petit Trianon, na sede da ABL, no Centro do Rio de Janeiro.

Lilia Schwarcz é a 11ª mulher a receber o título de imortal na ABL e ocupará a Cadeira 9, que ficou vaga com a morte de Alberto da Costa e Silva, em novembro de 2023. Lilia foi eleita por 24 votos dos 38 possíveis.

Na cerimônia, estiveram presentes a ministra do Supremo Tribunal Federal Cármen Lúcia, o ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, e o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante.

A historiadora, de 66 anos, é professora sênior do Departamento de Antropologia da Universidade de São Paulo e visiting professor em Princeton. O trabalho dela é focado nas estruturas raciais, escravidão e período imperial.

Ao longo da carreira, ela publicou mais de 30 livros, entre eles Retrato em branco e negro (1987. prêmio APCA), O espetáculo das raças (Companhia das Letras, 1993 e Farrar Strauss & Giroux, 1999), Racismo no Brasil (Publifolha 2001), As barbas do Imperador (1998, Prêmio Jabuti/ Livro do Ano e New York, Farrar Strauss & Giroux, 2004), A longa viagem da biblioteca dos reis (2002), O sol do Brasil (2008, Prêmio Jabuti categoria biografia 2009), Brasil: uma biografia (com Heloisa Murgel Starling; Companhia das Letras, 2015, indicado dentre os dez melhores livros prêmio Jabuti Ciências Sociais) e Lima Barreto triste visionário (São Paulo, Companhia das Letras, 2017).

Recebeu, entre outras distinções, a Comenda do Mérito Científico em 2010; a medalha Júlio Ribeiro (por destaque cultural e etnográfico) da Academia Brasileira de Letras, em 2008; e a Comenda Rio Branco 2023. Faz parte do Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural (Iphan) e do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável da República.

Dos 40 membros atuais da academia, cinco são mulheres: Lilia, Fernanda Montenegro, Rosiska Darcy de Oliveira, Ana Maria Machado e Heloisa Teixeira.