Mulher Abacaxi desiste de cirurgia nas cordas vocais: "Acho sexy"

Marcela Porto, conhecida como Mulher Abacaxi, compartilhou detalhes de sua jornada de transição de gênero, que incluiu múltiplas cirurgias plásticas ao longo dos anos. Aos 50 anos, Marcela revelou ter considerado a glotoplastia para afinar a voz, mas foi desaconselhada pelo médico.

Ela comentou sobre sua voz rouca: "Algumas pessoas até acham ela parecida com a da Maria Zilda Bethlem. Antes me incomodava, mas hoje acho sexy."

Em 2022, a influenciadora investiu cerca de R$ 50 mil em procedimentos de feminização facial, visando suavizar traços que considerava demasiadamente masculinos. Marcela explicou: "Havia pontos no meu rosto que deixavam ele mais grosseiro. Isso me incomodava, então quis suavizar mais e deixar mais feminino."

Além das intervenções faciais, Marcela passou por diversas outras cirurgias, incluindo aumento dos seios, levantamento do bumbum com metacril, lipoescultura, rinoplastias, entre outras. Ela enfatizou que não pretende realizar mais cirurgias para feminização, exceto pela Lipo Lad para definição abdominal. "Meu sonho é ter um abdômen com gominhos", afirmou Marcela, encerrando suas expectativas quanto aos procedimentos estéticos.

