5º Edição do Festival Sinfônico volta com programação intensa em agosto

Com idealização do maestro Thiago Francis, o festival segue com a tradição das edições anteriores, mas desta vez, com novidades. O evento é realizado na Concha Acústica, com capacidade para até cinco mil pessoas. E, nesta edição 5ª edição do Festival Sinfônico, terá Ensaios Abertos da Orquestra Filarmônica de Brasília, oferecido de forma gratuita. O presidente da Orquestra, Doner Cavalcante, garante que o público terá uma experiência inesquecível, “Esta é uma chance imperdível para os espectadores se envolverem com a riqueza musical que o Festival Sinfônico tem a oferecer ao se aproximarem do processo criativo por trás das performances, testemunhando de perto o trabalho árduo e a paixão dos músicos”, conta, em nota.

O Festival Sinfônico é apresentado pela Lei de Incentivo à Cultura e Shell, com apoio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal.





Serviço





5ª Edição do Festival Sinfônico, realizado pela Orquestra Filarmônica de Brasília, na Concha Acústica nos dias 17/8, 24/8, 31/8 e 7/9. Ingressos a partir de R$35, disponível no Sympla: www.sympla.com.br