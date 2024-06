Dançarino que brilhou em show de talentos nos EUA visita família em Brasília

Samuel Henrique passou para a próxima fase do programa - (crédito: Reprodução/YouTube/ America's Got Talent)

O dançarino de break Samuel Henrique ganhou o mundo esta semana após ser selecionado no programa de talentos America’s Got Talent. Natural do Recanto das Emas, cidade do Distrito Federal,ele surpreendeu os jurados com uma apresentação de break e com sua história de superação.

Em entrevista exclusiva à TV Brasília, Samuka, como é conhecido, contou que a seleção para a semifinal do programa é fruto de muito esforço e dedicação. Ele curte a família em Brasília e, no sábado (15/6), parte de volta para a França, onde mora e integra uma companhia de dança. A próxima etapa de audições será em agosto e o dançarino vai treinar com um coreógrafo da Holanda para se preparar.

Assista à reportagem:

Samuel precisou amputar a perna direita aos 13 anos, após um câncer no pé. Ele mora de Calais, na França, e pretende presentear a mãe com uma casa e ajudar outras pessoas que sofrem com a doença caso ganhe o programa. O prêmio máximo é de US$ 1 milhão.



O brasileiro ganhou um "sim" dos quatro jurados - Simon Cowell, Sofia Vergara, Heidi Klum e Howie Mandel - para avançar à semifinal. O programa é apresentado pelo ator Terry Crews.