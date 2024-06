Mensagens e visitas indesejadas: entenda o caso da stalker de Débora Falabella

A atriz Débora Falabella convive há mais de 10 anos com uma stalker. Mensagens da mulher de 40 anos para a atriz foram divulgadas e mostram que o comportamento dela mudou de fã a perseguidora em pouco tempo.

As duas se encontraram pela primeira vez em 2013, quando a mulher entrou no mesmo elevador da atriz e pediu uma foto. Pouco tempo depois, a stalker teria enviado diversos presentes para Débora, como uma toalha branca, objetos e uma carta com teor íntimo e invasivo, de acordo com informações do g1.

Desde então, a atriz viveu várias situações com a mulher, desde mensagens indesejadas encaminhadas em seu celular, a idas até a casa dela.

Dentre todos os detalhes descobertos sobre o caso, algumas mensagens encaminhadas pela stalker vieram à tona. "Você é meia (sic) medrosa, mas não te inquietes comigo, sou incapaz de te querer o mal. Como sempre vou ficar sem respostas suas, mas espero que esse processo que você me acusa fique claro que eu sempre só quis me aproximar de você e de querer te conhecer melhor já que nossas energias são de Júpiter", escreveu a mulher depois que Débora instaurou um processo contra ela na Justiça, em 2023.

Em 2022, por exemplo, a mulher chegou a criar um grupo no Instagram com Débora e a irmã da atriz e passou a enviar uma série de mensagens incluindo uma em que diz que transou com a artista e outra onde fala sobre ser "amante do seu sucesso".

Ao O Globo, a atriz revelou que todo o caso é um assunto "muito difícil" de abordar. "É algo de que evito falar. Porque tem a minha história e a história dela que, com certeza, tem problemas. Estão cuidando para que seja da forma melhor possível, tanto pra mim quanto pra ela", disse a atriz.

Entenda o caso

Até 2015, a atriz viveu várias situações com a mulher e decidiu denunciá-la, mas o processo não foi para a frente.

O caso piorou quando, em julho de 2022, a mulher apareceu na porta do condomínio de Débora, em São Paulo. A stalker, que mora em Recife, teria observado o apartamento da atriz por vários minutos.

Essa situação motivou a apresentação, por meio da defesa da atriz, de uma representação criminal contra a suspeita pelo crime de perseguição.

No mesmo ano, a mulher descobriu o endereço de uma pousada na Bahia onde Débora passava férias e tentou entrar em contato com a atriz, sem sucesso. Quando voltou de viagem, a artista foi surpreendida por um "presente" da suspeita. Era uma edição do livro Romeu e Julieta com a mensagem: "Para o meu Romeu, com muito amor".

Violação da medida protetiva

Por causa dessa situações, a Justiça de São Paulo concedeu a medida protetiva para a atriz, que proibia a mulher de manter qualquer contato por qualquer meio de comunicação.

Em junho de 2023, o Ministério Público ofereceu denúncia e a suspeita se tornou ré pela prática de perseguição. Contudo, a mulher descumpriu as medidas protetivas em setembro de 2023, ao tentar mandar mensagens para Débora.

Prisão

Depois de todo o ocorrido, a defesa de Débora pediu a prisão preventiva da mulher e o pedido foi acatado. Contudo, foi descoberto que a stalker estaria internada em uma clínica psiquiátrica.

Ela foi presa em fevereiro de 2024. A defesa da suspeita pediu que a prisão fosse revogada alegando transtornos mentais, mas o pedido foi negado pela Justiça, que pediu a realização de um exame psiquiátrico.

Em março, ela foi submetida a uma perícia psiquiátrica e foi diagnosticada com esquizofrenia. Com esse laudo, que a considerou inimputável, a prisão preventiva foi revogada.

A mulher ainda terá que cumprir todas as medidas cautelares de afastamento impostas e, em caso de descumprimento, pode ter internação provisória decretada.

O Correio tenta conta com o Ministério Público de São Paulo para mais detalhes sobre o caso. O texto será atualizado em caso de retorno. A reportagem também tenta contato com a atriz para saber se ela gostaria de se manifestar. O espaço segue aberto.