Kayky Brito volta a correr 9 meses após acidente e emociona irmã

Kayky Brito compartilhou um momento emocionante com seus seguidores no Instagram nesta segunda-feira (17), anunciando que voltou a correr após o grave acidente que sofreu em setembro do ano passado. "Hoje voltei a correr… Coisas boas quando a gente compartilha ficam melhor ainda. Então quando voltei a atuar, voltei a nadar, a pedalar, estou compartilhando com vocês. E cá estou eu. Antes de tudo, obrigado! Amo vocês, obrigado pelo carinho de sempre", disse o ator.

Kayky detalhou sua experiência ao retomar a corrida, descrevendo as dificuldades que encontrou. "Comecei pelo chão a corrida. Senti um pouco o quadril, senti a lombar, aí pensei: nossa, vai ser assim o tempo todo. E foi (risos). Mas eu vim em direção à areia e quando comecei na areia amenizou bastante e fiquei mais feliz." Suas palavras tocaram profundamente sua irmã, a atriz Sthefany Brito, que respondeu emocionada: "E eu aqui emocionada… Te amo, te admiro!".

O ator foi atropelado na madrugada de 2 de setembro, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, sendo inicialmente socorrido no Hospital Municipal Miguel Couto e depois transferido para uma unidade particular em Copacabana. O estado de Kayky era gravíssimo, mas surpreendentemente, em apenas 27 dias, ele recebeu alta e iniciou um intenso processo de recuperação, incluindo fisioterapia e fonoaudiologia.

Desde então, Kayky Brito tem compartilhado sua jornada de recuperação, mostrando resiliência e gratidão. Seu retorno à corrida marca uma etapa significativa em seu processo de recuperação, simbolizando não apenas a superação das dificuldades físicas, mas também a celebração da vida e da comunidade que o apoia.

