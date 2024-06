Nova edição de 'O Cordel e suas Cantorias' reúne alunos da rede pública

A primeira apresentação da 3ª edição do projeto O Cordel e suas Cantorias, será realizada no dia 21/6, no CED 1 do Guará, às 9h. O projeto irá realizar espetáculos em escolas da Rede Pública do DF, apresentando grandes nomes da cultura popular local.





O CED 1 do Guará será a primeira escola a receber a visita do programa O Cordel e suas Cantorias. A visitação conta com os contadores de cordel Lília Diniz, Davi Mello e João Santana. Os repentistas Chico Assis e João Santana realizarão improvisos. Hamilton Zen fica responsável pela pintura ao vivo. A cerimonialista Jirlene Pascoal também estará presente na escola.

Serviço





Projeto O Cordel e suas Cantorias, na 3ª edição, no CED 1 (Guará), no dia 21/6 às 9h.