De graça: Wanderléa se apresenta nesta quarta-feira (19/6) no Sesi Taguatinga

Apresentação da ternurinha será no ginásio do Sesi Taguatinga - (crédito: Jairo Goldflus/Divulgação)

Estrela da Jovem Guarda, a cantora Wanderléa levará ao ginásio do Sesi Taguatinga seu pocket show de sucessos nesta quarta-feira (19/6), às 20h. Será uma celebração de sua longeva carreira, que passa pelas diversas vertentes da música popular. A apresentação, com classificação livre, faz parte da programação de junho do Sesi-DF Cultural. Os ingressos estão disponíveis para retirada gratuita e a entrada será mediante a entrega de um pacote de alimento não perecível, exceto sal.

Realizado pelo Serviço Social da Indústria do Distrito Federal (Sesi-DF), o projeto Sesi-DF Cultural tem a proposta de contribuir para a democratização do acesso à arte, por meio de variadas formas de expressão. A programação deste ano começou em abril e vai até novembro, com apresentações às quartas-feiras, as chamadas Quartas Culturais.

A artista

Wanderléa é uma das cantoras mais populares do Brasil. Com seu talento e carisma, a canto ra teve uma trajetória surpreendente que marcou época. Junto com Roberto Carlos e Erasmo Carlos protagonizou um dos maiores movimentos musicais de massa do país: a Jovem Guarda. Tornou-se referencial feminino contribuindo para uma mudança comportamental significativa nas décadas de 60 e 70, sobretudo dos jovens, já que tudo o que vestia, usava e cantava virava moda.

Após a Jovem Guarda, Wanderléa passou a transitar em todas as vertentes da música popular. Gravou compositores como Caetano Veloso, Djavan, Egberto Gismonti, Gilberto Gil, Gonzaguinha, Jorge Mautner, Luis Melodia, Raul Seixas e Zé Ramalho. Ousada, em 1967 já gravava versões de Tina Turner, Serge Gainsbourg e outros artistas internacionais.

Após o sucesso de vendas e critica do seu livro autobiográfico Foi Assim, lançado pela editora Record em 2017, que recebeu indicação ao Prêmio de Literatura Jabuti, Wanderléa apresenta o show Poética: Além de canções e prosas. A cantora recita seus poemas ainda inéditos que revelam sua maturidade em se expressar com ousadia. O repertório é baseado no seu ultimo álbum Vida de artista, com composições de Suely Costa que dialogam com fases de sua própria vida.

Serviço:

Show Wanderléa

Dia 19 de junho de 2024

Às 20h

No Ginásio do Sesi Taguatinga

Entrada mediante entrega de um pacote de alimento não perecível, exceto sal