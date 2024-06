Longe das novelas, Lima Duarte é confirmado em novo projeto da Globo

Reprodução/Instagram Lima Duarte

O ator Lima Duarte, que está longe das novelas desde 2022, quando fez uma breve participação em Além da Ilusão, foi confirmado em um novo projeto da Globo. No caso, o artista de 94 anos fará uma série do Globoplay.

De acordo com informações da jornalista Luísa Giraldo, da coluna Play, do jornal O Globo, Lima Duarte foi confirmado no elenco de "Pablo e Luisão", série de Paulo Vieira que estreará em 2025 na plataforma de streaming da Globo.

O humorista, inclusive, celebrou o fato do ator veterano ter aceitado o convite para participar de sua série: "Lima Duarte é um dos maiores atores da História do audiovisual brasileiro. É a escalação dos sonhos. Quando escrevemos o personagem, que fala muito sobre a cultura popular e a alma do brasileiro, logo pensamos nele. A surpresa foi ele ter aceitado", disse Paulo.

Sobre a série "Pablo e Luisão"

A trama da série segue as emocionantes e divertidas aventuras de Luisão, pai do humorista Paulo Vieira, interpretado por Aílton Graça. Ele é acompanhado em suas peripécias por seu melhor amigo, Pablo, vivido por Otavio Muller. A mãe de Paulo Vieira será retratada pela talentosa atriz Dira Paes, enquanto a versão jovem do humorista será interpretada pelo ator mirim Yves Miguel. João Pedro Martins dará vida ao irmão de Vieira, Neto. Curiosamente, na vida real, João Pedro é irmão da atriz Duda Santos.

Além desses personagens centrais, a série contará com Rejane Faria e Carlos Francisco como os tios do humorista. O ator Miguel Falabella fará uma participação especial no papel de um trambiqueiro astuto. Evaldo Macarrão, conhecido por seu papel como Jupará em "Renascer", assumirá o personagem Erezinho, um vendedor de maconha. Paulo Vieira, além de ser o criador da história, também atuará como o narrador, guiando os espectadores através dos eventos e proporcionando um toque pessoal à narrativa.

Paulo Vieira e Lima Duarte nos bastidores de ‘Pablo e Luisão (Foto: Globo/Ellen Soares)

O post Longe das novelas, Lima Duarte é confirmado em novo projeto da Globo foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.