Luísa Sonza domina topo do Spotify Brasil com ‘Sagrado Profano’ e quebra recorde na carreira

Luísa Sonza conquistou o topo do Spotify Brasil com ‘Sagrado Profano’, sua parceria com o rapper KayBlack. A música, inclusive, é inclusa na segunda parte do seu terceiro disco, Escândalo Íntimo, que foi disponibilizado no último mês de maio.

A faixa alcançou o primeiro lugar da principal parada do chart nacional, entre as 50 mais tocadas nas últimas 24 horas, e totalizou mais de 1,198 milhão de reproduções, numa diferença de apenas 21 mil streams do segundo colocado, ‘Mtg Forró de Desmantelo’ (1,77M), do cantor Manim Vaqueiro.

Além de ‘Sagrado Profano’, Luísa Sonza também disponibilizou as demais faixas que estavam bloqueadas desde seu lançamento, em agosto de 2023: ‘Bêbada Favorita’, parceria com Maiara & Maraísa, ‘O Amor Tem Dessas (e é melhor assim)’ e uma regravação de ‘You Don’t Know Me’, com Caetano Veloso.

Para se ter uma ideia, Luísa Sonza alcançou o topo do Spotify Brasil pela décima vez, tendo sido três deles com o atual projeto, com as canções ‘Penhasco2’, em parceria com a americana Demi Lovato, e ‘Chico’.

